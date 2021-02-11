Эксперты рассказали о бюджетном средстве от запотевания стекол в авто

При запотевании стекол в автомобиле поможет использование смеси глицерина и спирта либо бюджетной водки из магазина, сообщил iReactor.

Чтобы самостоятельно приготовить средство, потребуется купить аптечный глицерин и самую дешевую водку. Два средства необходимо смешать и разбавить водой. Получившимся раствором нужно обработать окна с внутренней стороны.

Эксперты отметили, что перед тем, как протирать поверхности, средство можно нанести на губку либо тряпочку из микрофибры. Перед нанесением жидкости важно очистить стекла от грязи и пыли.

Помимо прочего, спирт отлично справится с подтеками от пролитого кофе и газировки, а также может реанимировать дворники. Для того, чтобы создать пятновыводитель на основе нашатыря, автолюбителям советуют смешать полстакана нашатырного спирта со стаканом теплой воды и столовой ложкой поваренной соли.

Полученный раствор следует нанести на пятно на 20 минут, после чего стереть вместе с загрязнением. Еще раствором аммиака можно отмыть до блеска стекла в машине.