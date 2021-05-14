Эксперты рассказали, какие иномарки утратили популярность в РФ

Эксперты составили топ-5 иномарок, которые утратили популярность в России. Одной из них является французская марка Citroen. За десять лет объем продаж уменьшился в 3,3 раза, написало ИА Nation News.

На четвертом месте оказалась компания Peugeot. Ее объем реализации сократился в 3,5 раза. Третье место принадлежит японской компании Honda. Продаваемость ее машин снизилась в девять раз.

На второй строчке немецкая компания Opel. Реализация ее авто сократилась в 20 раз. Первое место досталось бренду Chevrolet. Машины этой марки стали продавать в 200 раз реже.