Эксперты рассказали, какие автомобили интересуют молодежь в России

Эксперты сервиса СберАвто провели исследование среди молодежи в России и выяснили, что большая часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет интересуется автомобилями B- и C-классов стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом написала «Газета.ru».

Среди автомобилей B-класса респонденты выделили Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polо и модели марки Lada. В C-сегменте они отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам марки Kia, Volkswagen и Hyundai. Средняя стоимость наиболее востребованных у молодежи машин составляет 1,3 миллиона рублей.

Большинство молодых людей предпочитают покупать машины в кредит — таковых 94%. Кроме того, 84% клиентов делают выбор в пользу подержанных автомобилей старше пяти лет. По словам автоэкспертов, такая тенденция связана с более низкой стоимостью авто с пробегом и внешними различиями наиболее востребованных моделей разных годов.

«Иногда начинающие автомобилисты готовы отказаться от покупки из-за пары царапин, пренебрегая выгодной стоимостью и хорошим техническим состоянием. И наоборот: готовы рассматривать автомобиль, который выглядит отлично, но при этом технически неудовлетворителен», — говорится в исследовании.