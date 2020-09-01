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    01 сентября 2020, 12:27

    Эксперты рассказали, как спасти машину от ржавчины

    Дарья Морозова

    Автоэксперты рассказали о способах, которые помогут защитить машину от коррозии. Об этом сообщила «Российская газета».

    По данным ИА «Невские новости», первый способ — это установка медных пластин между самыми уязвимыми деталями.

    Также можно сделать антикоррозийную обработку автомобиля. Специальный препарат будет нанесен на днище, колесные арки и в доступные полости.

    Кроме того, чтоб избежать ржавчины, за машиной нужно правильно ухаживать. Ее следует мыть три-четыре раза в месяц, а также внимательно осматривать на предмет появления коррозии.

    Новости SMI.FM