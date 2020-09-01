Эксперты рассказали, как спасти машину от ржавчины

По данным ИА «Невские новости», первый способ — это установка медных пластин между самыми уязвимыми деталями.

Также можно сделать антикоррозийную обработку автомобиля. Специальный препарат будет нанесен на днище, колесные арки и в доступные полости.

Кроме того, чтоб избежать ржавчины, за машиной нужно правильно ухаживать. Ее следует мыть три-четыре раза в месяц, а также внимательно осматривать на предмет появления коррозии.