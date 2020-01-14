Эксперты предсказали спад авторынка в России

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер выступил с презентацией на данную тему. По его оценкам, продажи в текущем году снизятся на 2,1% по сравнению с предыдущим. Количество проданных машин достигнет 1,72 миллиона.

«К сожалению, у нас нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-то существенное улучшение во внешней среде», — уточнил Шрайбер.

Эксперт обратил внимание на то, что изменить настоящую тенденцию возможно лишь при экономическом росте и росте доходов граждан России. Также на ситуацию могут повлиять стимулирующие спрос меры и отказ от дополнительных налогов и сборов.