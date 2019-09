Эксперты перечислили самые опасные песни для шоферов

Звезды назвали самые красивые места в России. Вы точно их не угадаете Подробнее

Ученые из Южно-Китайского технологического университета, расположенного в Гуанчжоу, составили список песен, которые заставляют людей за рулем автомобилей совершать рискованные маневры, подвергая опасности себя и других. Исследовались как роковые композиции, так и песни жанра поп, а также отсутствие музыки вообще.

Самыми опасными песнями были признаны American Idiot от Green Day, Party In The USA от Майли Сайрус и Born to Run от Брюса Спрингстина. Наиболее безвредными композициями оказались, по мнению китайских ученых, Stairway to Heaven группы Led Zeppelin и Under the Bridge ансамбля Red Hot Chili Peppers.

Чем тяжелее композиция, тем быстрее едут автомобилисты: на восемь километров в час больше обычного темпа. Кроме того, подобная музыка заставляет их чаще перестраиваться. Чтобы получить результаты, исследователи попросили каждого из группы испытуемых побыть водителем за рулем компьютерного симулятора и предложили маршрут по шестиполосной магистрали. Каждый этап испытания длился 20 минут. Музыку включали из списка 96 самых популярных треков по версии интернет-сервиса Spotify.