Эксперты перечислили детали, которые первыми выходят из строя у российских машин

«С электроникой проблемы еще бывают. Также плохое качество пластика, из которого машины сделаны. Плохое качество металла, потому что машины гнить начинаю раньше, чем через год», — обратил внимание Форманчук.

В свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов заметил, что первыми ломаются детали, которые автомобилист жестче всего эксплуатирует. По его словам, одни убивают подвеску, катаясь по бездорожью. Другие гоняют по городу, нагружая силовой агрегат. Третьи постоянно ездят с прицепами, изнашивая тем самым силовой каркас.

«Спрогнозировать, как и что может отвалиться, сложно», — добавил специалист.