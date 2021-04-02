Эксперты оценили будущее электрокаров в России

Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов выразил уверенность, что продажи электрокаров в России в обозримом будущем будут исчисляться десятками штук в год. Специалиста процитировал «Ридус».

По мнению Шкуматова, новые электрокары будут покупать лишь обеспеченные россияне, у которых есть пару авто на дизельном или бензиновом движке, а также собственный дом с гаражом, где подведена достаточная электрическая мощность.

«Если завтра государство решит сделать сеть электрозаправок по федеральным трассам на каждые 50 километров, если будет государственная программа по электрофикации, это может дать самый настоящий пинок рынку. Но пока все держится на голом энтузиазме», — согласился президент ФАР Максим Едрышов.