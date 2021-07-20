Эксперты отметили плюсы производства авто на водородных технологиях

Специалисты обсудили с «Ридусом» перспективы производства машин на водородных топливных элементах.

Президент Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов заметил, что водород — это не только дешевое, но и технологически более простое решение.

«Все думают, что это сложно и будет только через десять лет, но это не так», — подчеркнул Смирнов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто добавил, что водород эффективнее любых батарей и на сегодня превосходит все виды топлива. Он уточнил, что грамм водорода дает энергии в три раза больше, нежели грамм бензина.

«От этого многократно выше и стартовый крутящий момент, увеличен запас хода, а выброс СО2 и тяжелых металлов равен нулю. Вместо серы и окислов азота в атмосферу улетают кислород и водяной пар», — обратил внимание собеседник издания.