Эксперты объяснили спрос на подержанные автомобили в России

Россияне продолжают активно скупать подержанные машины. Спрос на такие автомобили подстегивает рост цен на новые транспортные средства. Но эксперты предупреждают, что может увеличится стоимость и авто с пробегом.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае россияне купили 465,4 тысячи подержанных автомобилей. Цифра выросла на 52,6% по сравнению с маем 2020 года, сообщило агентство «Прайм».

К росту числа приобретенных машин привело общее отложенное увеличение спроса после ситуации с пандемией. Также влияют цены, которые быстро поднимаются и создают ажиотаж.

«Люди склонны заранее приобретать товары длительного потребления, когда инфляционные ожидания активно растут», — пояснил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

На спросе сказывается и дефицит новых автомобилей с нехваткой чипов. Сейчас стало сложно приобрести машину с нужной комплектацией. В таких условиях люди стали больше присматриваться к авто с пробегом. Если ситуация не изменится, то спрос на подержанные машины продолжится.

«Причем расти будет не только спрос на подержанные авто, но и их стоимость, так как некоторые модели уже не только не потеряли в цене за один-три года эксплуатации, но и стали дороже, чем приобретались изначально», — предупредил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По словам экспертов, бум на рынке подержанных автомобилей будет наблюдаться минимум в течение года.