Эксперты объяснили, почему сейчас машины продаются хуже

Специалисты провели опрос и выяснили, что около половины опрошенных не готовы покупать машину онлайн. По словам Ильдутова, при неинформативном и некачественном материале покупателю тяжело оценить продукт.

«С экрана монитора сложно понять, какого предмет масштаба, текстуры, цвета и еще массу физических свойств. Даже специалистам с профессиональным фото- и видеооборудованием сложно передать ощущения от продукта, вызвать желание приобрести именно его», — пояснил он.

Архиреев согласен с коллегой. Он подчеркнул, что на данный момент у автопроизводителей нет хороших фото и видео материалов. По его словам, период торговли онлайн может быть переломной точкой в этом вопросе — хороший контент стал бы конкурентным преимуществом.

Помимо этого, у многих производителей некачественно сделаны официальные сайты.