Эксперты объяснили, как сэкономить при покупке авто в кризис

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал ИА Ura.ru, как в условиях кризиса сэкономить деньги при покупке новой машины.

Специалист заметил, что сейчас нет никаких скидок на авто, поскольку наблюдается дефицит.

«И так автопроизводители цены сдерживают, чтобы люди хоть как-то покупали машины. Цены будут расти, это объективный факт. Если кому-то нужна машина, надо покупать ее сейчас. Чем скорее, тем лучше», — отметил Форманчук.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов выразил уверенность, что на вторичном рынке можно найти нормальные предложения.

«Единственное, что стоит сделать, посмотреть, чтобы на автомобиле не было ограничений, он не являлся залогом, поскольку банк потом может предъявить свои требования», — обратил внимание собеседник информагентства.