Эксперты NJcar объяснили преимущество переднеприводных кроссоверов перед полноприводными | 360°

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Эксперты NJcar объяснили преимущество переднеприводных кроссоверов перед полноприводными

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Переднеприводные кроссоверы отличаются своей доступностью в сравнении с 4WD модификациями и гораздо более выгодны в обслуживании. Об этом заявили эксперты NJcar, комментируя возросшее число таких машин на автомобильном рынке.

По их словам, эти автомобили идеально подходят тем, кто передвигается в черте города и редко выбирается на бездорожье, написало ИА Nation News.

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Кроме того, преимуществом переднеприводного кроссовера является противобуксовочная система с блокировкой дифференциала, которая улучшается его проходимость. 

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