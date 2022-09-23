Эксперты NJcar объяснили преимущество переднеприводных кроссоверов перед полноприводными | 360°

Транспорт 23 сентября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber Эксперты NJcar объяснили преимущество переднеприводных кроссоверов перед полноприводными

Читать 360tv в

Переднеприводные кроссоверы отличаются своей доступностью в сравнении с 4WD модификациями и гораздо более выгодны в обслуживании. Об этом заявили эксперты NJcar, комментируя возросшее число таких машин на автомобильном рынке.

По их словам, эти автомобили идеально подходят тем, кто передвигается в черте города и редко выбирается на бездорожье, написало ИА Nation News.

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Кроме того, преимуществом переднеприводного кроссовера является противобуксовочная система с блокировкой дифференциала, которая улучшается его проходимость.

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