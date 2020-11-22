Эксперты называли самые надежные автомобили в мире

В результате первое место заняла японская компания Mazda. Самыми надежными моделями эксперты назвали MX-5 Miata, CX-30 и CX-3. Следом идет Toyota с моделями Prius, Corolla и Prius Prime. Тройку лидеров замкнула компания Lexus. По версии аналитиков, самыми надежными ее моделями можно назвать UX, NX и GX.

Помимо этих трех компаний, первые 10 строчек рейтинга также заняли Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge. Чтобы сделать такие выводы, эксперты не только опросили владельцев автомобилей, но и провели испытания на полигоне.

В начале ноября был составлен рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей в 2020 году. В него вошли Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округи, а также Магаданская область, сообщает Ura.ru.