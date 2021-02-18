Эксперты назвали топ-10 лучших авто премиум-класса в январе

Эксперты рассказали, какие автомобили премиум-класса россияне покупали в первый месяц нового года чаще всего. Первую строчку этого рейтинга занял кроссовер Lexus RX, сообщило ИА Nation News.

Стоимость Lexus RX начинается от 3,761 миллиона рублей. Премиальный автомобиль выпускает компания Toyota. Последнее поколение RX вышло в апреле 2015 года.

Также лидирующие позиции занимают целых три модели BMW: BMW X5, X6 и BMW пятой серии. X6 является внедорожным спорткупе, в то время как X5 — семейный внедорожник. Стоимость X5 начинается от 5,68 миллиона рублей. BMW X6 обойдется для российских покупателей дороже. Его цена составит 6,65 миллиона рублей. Самым бюджетным автомобилем тройки является BMW пятой серии. Приобрести такой можно в среднем на четыре с половиной миллиона рублей.

Mercedes-Benz E-Class занял пятую строчку по количествам продаж. Последнее, пятое поколение седана увидело свет в 2016 году. Мощность автомобиля варьируется от 110 до 450 лошадиных сил, а его стоимость составляет 4,22 миллиона за базовую комплектацию.

Следом идут кроссовер Lexus NX и BMW X3. На фоне остальных автомобилей Lexus NX представляется довольно бюджетным. Его стоимость начинается от 2,869 миллиона рублей. BMW X3 стоит 4,17 миллиона рублей.

Замыкают десятку лидеров внедорожник Mercedes-Benz GLE, седан BMW третьей серии и BMW X7. Последний автомобиль является самым дорогим из списка. Стоимость X7 на российском рынке начинается от 7,4 миллиона рублей.