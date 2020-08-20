Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в Петербурге

Наиболее востребованным цветом автомобилей в Петербурге стал черный. Каждая пятая покупаемая машина имеет такой цвет. На втором месте находятся белые автомобили. В процентном соотношении черные и белые автомобили почти сравнялись по спросу. Так, доля продаж черных машин составила 19%, а белых — 18,7%.

Также в топ-3 вошли машины серебряного цвета (13,74%). Кроме этого, петербуржцы часто отдают предпочтение автомобилям серого (13,41%) и синего (10,89%) цветов.

Дальше идут следующие цвета: красный (7,68%), зеленый (4,69%), коричневый (3,87%), бежевый (2,61%) и голубой (1,72%).

Отмечается, что яркие цвета, хотя и остались за бортом тройки лидеров, все-таки довольно востребованы. А вот машин серебряного цвета в России становится меньше. Если в прошлом году сразу в десяти регионах этот цвет был на втором месте, то в нынешнем году опустился на шестое.