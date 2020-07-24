Эксперты назвали самые популярные машины у Россиян

По данным портала «Свободная пресса», автомобили УАЗ в России будут востребованы всегда. Специалисты уточнили, что эта тенденция сохранится до тех пор, пока дороги в стране не станут как в Швейцарии.

Также около 20% рынка занимает концерн Renault-Nissan-Mitsubishi-Lada. По данным экспертов, он будет пользоваться спросом еще лет 50.