Эксперты назвали пять лучших кроссоверов для российской зимы

Лидирующие позиции — у машины французской марки Renault Duster, цена которой начинается от 840 тысяч рублей. Полноприводная модель комплектации Access оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 114 лошадиных сил. Также у данной версии шестиступенчатое механическое управление и полный привод с электронно-управляемой муфтой.

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На месте оказался кроссовер японской марки Toyota RAV4. Модель базовой комплектации можно приобрести за 1,7 млн рублей. Доступная версия с полным приводом обойдется минимум в 2 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta за 957 тысяч рублей с 1,6-литровым ДВС и шестиступенчатой «механикой». За ним идут Geely Atlas (1,4 млн рублей) и Renault Arkana (1,1 млн рублей).

Ранее сообщалось, что легендарная японская модель Mitsubishi Pajerо будет снята с производства в Японии, а в России ее продажи прекратятся с 2020 года.