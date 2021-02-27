Эксперты дали советы, как снизить расходы на содержание авто

Семейная машина эконом-класса обходится в год в 108 тысяч рублей, подсчитали в Сбербанке. Больше половины этой суммы — 57 тысяч — уходит на бензин. Опрошенные «Известями» эксперты посоветовали, как можно сэкономить.

При покупке авто можно присмотреться к варианту с дизельным мотором, он экономичнее бензинового. Также экономию топлива даст механическая коробка передач. А машина с механикой обойдется дешевле, чем с автоматической коробкой.

Можно перейти и на газовое топливо — пропан-бутановую смесь или метан. В первом случае переоборудовать автомобиль будет проще, а найти заправку удастся гораздо быстрее. И пропан, и метан обойдутся вдвое дешевле бензина при сопоставимой мощности.

Средняя цена на бензин АИ-92 на 4,7 рубля ниже, чем на АИ-95. Это тоже возможность сэкономить. Однако не стоит использовать 92-й бензин в двигателях, рассчитанных ан 95-й, как и наоборот.

«Если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то он основные параметры свои выдает на 92-м. И заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет», — заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.