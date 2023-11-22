Транспорт 22 ноября 2023, 16:23 Эксперты «Автотеки»: меньше всего челябинские автовладельцы ремонтируют Opel Astra, Volkswagen и Skoda Fabia

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Автомобили Opel Astra, Volkswagen и Skoda Fabia стали самыми беспроблемными машинами с пробегом в Челябинской области в 2023 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на экспертов «Автотеки».

Специалисты сервиса проанализировали марки и модели европейских автомобилей в регионе в возрасте до 10 лет. Они выявили, что реже всего подвергались ремонту немецкие машины марок Opel Astra, Volkswagen (Passat, Tiguan, Polo) и чешский автомобиль Skoda Fabia.

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Отмечается, что в топ надежных авто в России также вошли Renault Megane и Peugeot.