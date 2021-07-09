Эксперты: автомобили в жаркую погоду подвержены опасным поломкам

Автоэксперты считают, что любое транспортное средство при 30-градусной жаре подвержено опасным поломкам. Например, при высоких температурах может произойти внезапный выход силового агрегата из строя. Эта поломка способна поставить в тупик даже опытных механиков, написал портал «Автовзгляд».

По мнению самих автомобилистов, частой проблемой в жару становится перегрев двигателя или закипание антифриза. Однако наиболее страшен момент, когда высвечивается значок check engine. Это означает, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) перегрелся. В таком случае требуется вмешательство работников сервиса, написало ИА Nation News.

Если владелец оставил автомобиль на жаре с разогретым двигателем, полупроводниковые чипы ЭБУ могут не выдержать высоких температур. В таком случае, нужно открыть капот и дать ЭБУ остыть. Если и эти действия не помогают, стоит обратиться к специалистам.