Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут

Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов. Дилеры не успевают подстроиться под изменения потребительских привычек и в мировом автопроме.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», в минувшем году было расторгнуто 544 дилерских контракта, а заключено 464. Главной причиной эксперты называют закрытие российского офиса американской компанией Ford.

За год до этого в Черкесске прекратило работу сборочное производство предприятия Derways компании Lifan. Встал также завод китайского производителя Chery. Но компания оперативно наладила сборку машин на калининградском предприятии «Автотор».

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» в прошлом году лишилось 14 дилерских центров.

Игроки рынка считают, что государство должно поддержать дилерский бизнес.

«Очень тревожный признак: дилерская сеть сокращается. Рынок уже сократился почти в два раза и сейчас продолжает падать, а уровень доходности снизился в разы. Очевидно, что и дальше будет сокращение. Мы уже потеряли за последнее время 100 тысяч работающих в авторитейле», — заявил изданию президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что дилеры также страдают от крайней закредитованности и оттока гарантийных клиентов.

«Получается тяжелая ситуация: дилер не может скинуть цены на сервис — он тогда не сможет кредит обслуживать, а импортеры не снижают требования к дилерам по качеству сервиса», — заметил Бургазлиев.

Помимо этого, потребители все чаще предпочитают не покупать машины, а пользоваться такси или каршерингом. В больших городах появилась возможность взять автомобиль в длительную аренду или вовсе пользоваться им совместно с кем-то еще.