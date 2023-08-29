Транспорт 29 августа 2023, 22:29 Эксперты «Авито» посоветовали улучшить автомобиль с помощью подсветки салона

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Многие россияне стремятся улучшить свой автомобиль. По данным портала «Авито», продажи аксессуаров для машин выросли на 15%. Эксперты сервиса перечислили приспособления, которые помогут повысить комфорт вождения, сообщил «Ридус».

Отличным вариантом для улучшения машины является установка руля с подогревом. Руль для Kia Rio 4 с натуральной кожей обойдется в 15 000 рублей. Для экономии можно самостоятельно установить подогрев. Стоимость автоматики начинается от 2450 рублей.

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Также в салон машины можно установить подсветку. Контурный комплект, которым можно управлять через телефон, стоит порядка 6000 рублей. Также можно найти более простые варианты за пару тысяч рублей.