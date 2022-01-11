Эксперт Удалов предрек остановку роста цен на автомобили к середине весны
Цены на автомобили достигнут своего максимального значения весной этого года. Таким мнением поделился исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Цены на автомобили увеличились от 1% до 5% с начала этого года. В дальнейшем рост будет довольно активным из-за увеличения стоимости материалов и комплектующих. Такая ситуация продлится до весны 2022 года, однако затем цены пойдут на спад.
«Дефицит автомобилей в дилерской сети будет устраняться постепенно за счет роста объема производства, что замедлит рост цен к середине года. А уже во второй половине года рынок начнет выравниваться и стабилизируется. К концу года подорожание прекратится», — отметил Удалов.