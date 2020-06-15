Эксперт спрогнозировал удар по автомобильному рынку

Эксперт прокомментировал изменения для новых автомобилей, которые вступят в силу с 1 июля. По его словам, мера является неадекватной. Он подчеркнул, что автомобильный рынок переживает не лучшие времени и находится в кризисе. На данный момент крайне сложно продать машины в столице: неважно новые или подержанные.

«Рынок упал, восстанавливаться он будет долго. Поэтому любые попытки создать дополнительные бюрократические препоны приведут к еще большему падению. У меня вызывает очень много вопросов адекватность этого решения в сложившейся ситуации», — пояснил Шкуматов.

Он отметил, что данная мера, возможно, вводится для тех, кто производит автомобили в России.

«Но рынок эластичен. И многие импортные машины не имеют прямых аналогов среди отечественных. Иномарки подорожают ненамного, но этого достаточно, чтобы рынок еще просел», — подчеркнул специалист.