Эксперт Шкуматов высказался о новом законе против лихачей-экстремалов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказался о таком нововведении. Об этом сообщили «Известия».

Согласно новому закону, за превышение скорости на 60 км/ч и более, а также выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на встречную полосу водители могут получить уголовное наказание.

По мнению Шкуматова, для того, чтобы избавиться от водителей-экстремалов, понадобится несколько лет, передали Nation News.

«Что касается уголовной ответственности, речь идет о людях, которые несколько раз совершили грубое осознанное нарушение, которое нельзя назвать случайным», — отметил эксперт.