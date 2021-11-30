Эксперт рассказал, в каком случае автомобиль будет безопасен зимой

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов перечислил качества безопасного автомобиля в зимний период. По словам эксперта, безопасную езду во время холодов сможет обеспечить автомобилю зимняя резина, исправные системы обогрева, освещения и полный привод, написал Ura.ru.

«Если у нас на одной оси стоят шипованные, на другой не шипованные шины, это может очень негативно сказаться на управляемости автомобиля. Кроме этого в зимний период большое значение имеет работоспособная система отопления. Это связано с тем, что в салоне должна быть комфортная ситуация, кроме того, она обеспечивает видимость, что является немаловажным, учитывая, что зимой световой день гораздо короче», — добавил он.

В ночное время суток важна работа приборов освещения и сигнализации. Также на безопасное вождение зимой влияют полный привод автомобиля, отопление и обогрев задних стекол, заключил эксперт.

По словам автоэксперта Владимира Ларина, с наступлением минусовых температур нужно также убедиться в залитом жидком масле, проверить, заряжен ли аккумулятор и исправны ли печки.