Эксперт рассказал, у каких машин чаще всего крадут фары
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что чаще всего воруют плохо закрепленные фары у нескольких дорогих моделей машин. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он уточнил, что в группе риска иномарки вроде Volkswagen и Porsche. Стоимость одной фары у них может достигать ста тысяч, поэтому злоумышленники часто на них покушаются.
«Если Вы владелец такого автомобиля, то Вы в зоне риска, и по возможности оставляйте его на охраняемой территории», — предупредил эксперт.