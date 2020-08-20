Эксперт рассказал, у каких машин чаще всего крадут фары

Он уточнил, что в группе риска иномарки вроде Volkswagen и Porsche. Стоимость одной фары у них может достигать ста тысяч, поэтому злоумышленники часто на них покушаются.

«Если Вы владелец такого автомобиля, то Вы в зоне риска, и по возможности оставляйте его на охраняемой территории», — предупредил эксперт.