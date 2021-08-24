Эксперт рассказал об опасности некоторых автомобильных гаджетов

Автоэксперт Максим Кадаков предупредил водителей и пассажиров о том, что некоторые из привычных автомобильных гаджетов могут нести опасность. Например, таковыми являются коврики, в которых не предусмотрены механические фиксаторы, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, плохой автомобильный коврик может сдвинуться и заблокировать педаль во время движения. Также Кадаков не советует вставлять в прикуриватель разветвитель на большое количество гнезд. По его словам, любой источник питания рассчитан на конкретную силу тока. Об этом сообщило РИА ФАН.

Водителям стоит вести себя осторожно с механизмом предпускового подогревателя. Если устройство изготовлено не на заводе, оно может в любой момент вызвать возгорание, считает специалист.

Он добавил, что нужно быть аккуратными и с бюджетными парктрониками, поскольку иногда они могут не среагировать на препятствие. В заключении автоэксперт порекомендовал отказаться от размещения регистраторов или радаров в зоне обзора, так как это может стать причиной аварии.