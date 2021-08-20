Эксперт рассказал о сроках окончания кризиса в автомобильной промышленности

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто предположил сроки окончания кризиса в автомобильной промышленности. По его словам, он завершится ориентировочно к концу этого года, либо во втором квартале 2022 года. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«На кризисную ситуацию повлияла авария на японском заводе по производству микросхем. До этого на долю местной компании приходилось до 16% от общего числа выпущенных в мире чипов. В свою очередь инцидент повлек за собой цепную реакцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просело производство четырех ключевых игроков глобального рынка — Японии, Китая, Южной Кореи и Тайваня. А это уже привело к временному закрытию производства на заводах таких автомобильных компаний, как Audi и Lada», — сообщил автоэксперт.

При этом он добавил, что кризисная ситуация не повлияет на продажи российского производителя АвтоВАЗ. Компания сможет закончить этот год в плюсе за счет переориентации продукции с европейского рынка на новые регионы.