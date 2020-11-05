Эксперт рассказал о риске купить некачественное авто у подборщиков

В период пандемии коронавирусной инфекции появилось большое число жалоб на перекупщиков. Нередко покупатели получают автомобили в плохом состоянии, о чем становится известно позже. Адоньев подчеркнул, что зачастую подборщики сами не знают о слабых местах машин.

«Большая часть таких „экспертов“ — это выходцы из автосалонов, знающие лишь азы — как померить толщину ЛКП толщиномером. При этом мало кто понимает технологию кузовного ремонта, технологию сборки кузова и прочее», — уточнил специалист.

Он пояснил, что у таких перекупщиков может не быть эндоскопа, манометра и других приборов для детальной проверки автомобиля. Отмечается, что на каждую марку автомобиля требуется свой диагностический сканер. Стоимость комплекта составляет приблизительно 150–200 тысяч рублей. Некоторые мастера не могут себе позволить такую покупку.