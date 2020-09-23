Эксперт рассказал о приоритете развития общественного транспорта в России

Член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков рассказал о приоритете развития общественного транспорта в городах России.

Он подчеркнул, что в столичное метро вкладывается больше денежных средств, чем в дороги, информирует телеканал ОТР.

«Что касается других городов России, то там ситуация, как правило, сложнее, но она сложнее в принципе для всех — там гораздо меньше денег и возможностей», — пояснил Мухортиков.

Специалист отметил, что новый подвижной состав стимулирует жителей пользоваться им. Он стал более комфортным, туда подсоединяют кондиционеры и проводят Wi-Fi. Помимо прочего, проезд можно оплатить безналичным способом. Член Совета заключил, что первым делом необходимо делать привлекательным общественный транспорт.