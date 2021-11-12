Эксперт рассказал о частой ошибке при хранении автомобиля

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, с каким неприятным сюрпризом рискуют столкнуться те автовладельцы, которые ставят свою машину в гараж на всю зиму. По словам эксперта, геометрия шин может измениться, если оставить автомобиль без движения в холодное время года. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Sputnik.

Зиманов пояснил, что можно избежать этого процесса, если хотя бы раз в месяц переставлять машину.

«Если автомобиль постоит полгода на колесах без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин. То есть без движения автомобиля шины, условно говоря, „оквадратятся“ в местах воздействия нагрузки. Когда машину оставляют на зиму в гараже, то рекомендуется раз в месяц выехать, а потом заехать, чтобы машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью», — отметил он.

Автомобиль во время холодного периода стоит держать в сухом гараже, который при этом должен проветриваться. Такие действия помогут избежать конденсации влаги от перепада температур, заключил Зиманов.