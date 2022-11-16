Транспорт 16 ноября 2022, 07:23 Эксперт рассказал, как правильно выбирать зимние шины Эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Соколов: у зимних шин надо проверять дату freepik

Читать 360tv в

При выборе зимних шин важно проверить дату изготовления и сертификацию. Об этом RT рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Он отметил, что есть два вида зимних шин, и их выбор зависит от состояния дорог, по которым предстоит ездить, и от температуры на улице. Так, шипованная резина предназначена для обледенелых и заснеженных дорог. А нешипованная, фрикционная, резина характеризуется «ярко выраженным протектором с грунтозацепами».

Реклама

Соколов подчеркнул, что не стоит дожидаться первых заморозков для смены резины, лучше побеспокоиться об этом заранее. Летняя резина уже при температуре ниже +5 начинает дубеть и теряет цепкость.

Реклама

При выборе резины надо учитывать размер шин и обратить внимание на дату изготовления и сертификацию.

«В первую очередь узнайте размер шин: ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18. При покупке обратите внимание на дату изготовления. Важно, чтобы комплекту было не более трех лет», — рассказал специалист.

В начале месяца главный редактор журнала «За рулем» рассказал, как подготовить автомобиль к ноябрю. Например, шины должны быть по сезону и «омывайку» нужно обновить.