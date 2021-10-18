Эксперт рассказал, как быстрее приобрести автомобиль

На покупку автомобиля среднестатистическому россиянину необходимо восемь лет. Как приобрести собственный транспорт быстрее, рассказал глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что не стоит начинать копить на автомобиль с нуля. Гораздо разумнее будет взять кредит.

«Если человек поставит себе планку, что хочет условно LADA Vesta, ему нужно накопить миллион рублей. Когда он накопит эти деньги, автомобиль будет стоить уже два миллиона рублей», — подчеркнул специалист.

Куда более доступными являются авто с вторичного рынка. Однако сейчас цены на машины с пробегом также продолжают расти. Эксперт отметил, что за последний год они выросли на 30%.

«Если дорожает новый автомобиль, то через какое-то время на вторичном рынке цены все равно вырастают. Многие банки сейчас предлагают услуги по кредитованию покупки автомобиля на вторичном рынке. Это служит хорошим подспорьем», — заключил Максим Едрышов.