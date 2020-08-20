facebook_pixel
    20 августа 2020, 18:20

    Эксперт рассказал, где беспилотники приживутся в первую очередь

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, в какой сфере беспилотные автомобили начнут использоваться в первую очередь. Об этом сообщило «Радио 1».

    По данным газеты «Петербургский дневник», эксперт уверен, что в первую очередь беспилотники будут использоваться в качестве общественного транспорта. Также он рассказал, что сейчас в России пока их нет.

    «Так что если в ближайшее время мы и увидим беспилотники, то только на линиях общественного транспорта и в очень ограниченном количестве», — заключил Ломанов.

    Новости SMI.FM