Эксперт рассказал, где беспилотники приживутся в первую очередь

По данным газеты «Петербургский дневник», эксперт уверен, что в первую очередь беспилотники будут использоваться в качестве общественного транспорта. Также он рассказал, что сейчас в России пока их нет.

«Так что если в ближайшее время мы и увидим беспилотники, то только на линиях общественного транспорта и в очень ограниченном количестве», — заключил Ломанов.