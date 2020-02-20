Эксперт рассказал, что удаление нарушителей не сделает движение на дорогах безопаснее

Он объяснил, что «сам факт неоплаты штрафа, долга перед государством, никак не влияет на безопасность дорожного движения» и «это просто затея, информационный вброс, чтобы простимулировать людей платить штрафы».

Также Форманчук уточнил, что штрафы у владельца машины могут копиться по разным причинам.

«Например, есть индивидуальный предприниматель, у него таксопарк, машины числятся на нем как на физическом лице. На всех машинах ездят водители наемные. Я могу допустить, что у ИП, у которого 100 машин, может быть в день 50 штрафов. Значит в год их будет тысяча», — пояснил эксперт.