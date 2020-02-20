Эксперт рассказал, что удаление нарушителей не сделает движение на дорогах безопаснее
Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что удаление автомобилистов, которые не оплатили больше тысячи штрафов за два года, не исправит ситуацию на дорогах. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Он объяснил, что «сам факт неоплаты штрафа, долга перед государством, никак не влияет на безопасность дорожного движения» и «это просто затея, информационный вброс, чтобы простимулировать людей платить штрафы».
Также Форманчук уточнил, что штрафы у владельца машины могут копиться по разным причинам.
«Например, есть индивидуальный предприниматель, у него таксопарк, машины числятся на нем как на физическом лице. На всех машинах ездят водители наемные. Я могу допустить, что у ИП, у которого 100 машин, может быть в день 50 штрафов. Значит в год их будет тысяча», — пояснил эксперт.