Эксперт рассказал, что неправильное хранение вредно для зимней резины

Он пояснил, что многое еще зависит от пробега. Но если в теплое время года шины хранятся неправильно, они быстро придут в негодность, независимо от пробега.

Также Воротников добавил, что всесезонная резина — не самый лучший выбор.

«Всесезонная резина — это нехорошая летняя и нехорошая зимняя. Если мы говорим про наши климатические условия, то лучше менять резину каждый сезон», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что при перепадах от плюс 30 до минус 30 градусов такие шины в любом случае прослужат недолго.

Ранее стало известно, что в МВД России решили изменить перечень неисправностей автомобиля, из-за которых на нем нельзя выезжать на дорогу. Проект изменений в постановление совета министров опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, на машине нельзя будет ездить, если у нее проблемы с рулевым управлением и тормозной системой. Нельзя будет садиться за руль авто со старыми покрышками, наглухо затонированными и треснувшими стеклами, с неисправными или видоизмененными фарами.

Новое постановление вступит в силу 1 июня 2021 года. Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения.