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    07 октября 2020, 14:32

    Эксперт рассказал, что неправильное хранение вредно для зимней резины

    Дарья Морозова

    Автоблогер Антон Воротников рассказал, что при неправильном хранении зимней резины ее может хватить лишь на пару сезонов. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Эксперт рассказал, что неправильное хранение вредно для зимней резины

    Он пояснил, что многое еще зависит от пробега. Но если в теплое время года шины хранятся неправильно, они быстро придут в негодность, независимо от пробега.

    Также Воротников добавил, что всесезонная резина — не самый лучший выбор.

    «Всесезонная резина — это нехорошая летняя и нехорошая зимняя. Если мы говорим про наши климатические условия, то лучше менять резину каждый сезон», — пояснил он.

    Эксперт уточнил, что при перепадах от плюс 30 до минус 30 градусов такие шины в любом случае прослужат недолго.

    Ранее стало известно, что в МВД России решили изменить перечень неисправностей автомобиля, из-за которых на нем нельзя выезжать на дорогу. Проект изменений в постановление совета министров опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

    Согласно документу, на машине нельзя будет ездить, если у нее проблемы с рулевым управлением и тормозной системой. Нельзя будет садиться за руль авто со старыми покрышками, наглухо затонированными и треснувшими стеклами, с неисправными или видоизмененными фарами.

    Новое постановление вступит в силу 1 июня 2021 года. Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения.