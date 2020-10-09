Эксперт прокомментировал установку видеокамер в самолетах

По словам Гусарова, это не новая история, и реализовать ее очень проблематично. Он пояснил, что одна из причин — невозможность поменять оборудование самолета без разрешения производителя.

«А те не разрешают устанавливать сторонние камеры, готовых же решений пока нет», — уточнил Гусаров.

Он добавил, что к 2023 году решение проблемы вряд ли появится.

«Я не исключаю, что, например, Boeing скажет, мол, мы сделаем вам, но вы оплатите нам разработку. И тут встанет вопрос: кто будет это оплачивать — авиакомпании или государство?» — заключил эксперт.

Ранее появилось постановление правительства РФ об установке камер видеонаблюдения в самолетах.

В документе говорится, что требование станет обязательным для уже используемых лайнеров с 2025 года. Для новых самолетов нововведение начнет действовать с 2023 года. Видеоинформация, записанная устройствами, будет храниться не менее 30 суток.