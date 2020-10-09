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    09 октября 2020, 14:53

    Эксперт прокомментировал установку видеокамер в самолетах

    Дарья Морозова

    Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал требование об установке камер в самолете к 2023 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам Гусарова, это не новая история, и реализовать ее очень проблематично. Он пояснил, что одна из причин — невозможность поменять оборудование самолета без разрешения производителя.

    «А те не разрешают устанавливать сторонние камеры, готовых же решений пока нет», — уточнил Гусаров.

    Он добавил, что к 2023 году решение проблемы вряд ли появится.

    «Я не исключаю, что, например, Boeing скажет, мол, мы сделаем вам, но вы оплатите нам разработку. И тут встанет вопрос: кто будет это оплачивать — авиакомпании или государство?» — заключил эксперт.

    Ранее появилось постановление правительства РФ об установке камер видеонаблюдения в самолетах.

    В документе говорится, что требование станет обязательным для уже используемых лайнеров с 2025 года. Для новых самолетов нововведение начнет действовать с 2023 года. Видеоинформация, записанная устройствами, будет храниться не менее 30 суток.