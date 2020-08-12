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    12 августа 2020, 14:15

    Эксперт прокомментировал строительство транспортно-логистического центра в Калиниграде

    Дарья Морозова

    Заместитель министра транспорта РФ Алексей Смирнов выразил мнение насчет строительства транспортно-логистического центра в Калининграде. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он назвал это отличным примером сотрудничества федеральных и региональных властей с инвесторами.

    «Соглашение станет основой для достижения целей по созданию опорной сети транспортно-логистических центров, поставленных президентом России и правительством», — уверен Смирнов.

    Новости SMI.FM