Эксперт прокомментировал строительство транспортно-логистического центра в Калиниграде
Заместитель министра транспорта РФ Алексей Смирнов выразил мнение насчет строительства транспортно-логистического центра в Калининграде. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он назвал это отличным примером сотрудничества федеральных и региональных властей с инвесторами.
«Соглашение станет основой для достижения целей по созданию опорной сети транспортно-логистических центров, поставленных президентом России и правительством», — уверен Смирнов.