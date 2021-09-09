Эксперт прокомментировал появление электрокара «Кама-1» на автомобильном рынке

В 2024 году на автомобильном рынке может появиться серия смарт-электромобилей «Кама-1» от завода по производству КамАЗов. О том, будет ли новинка пользоваться популярностью среди потребителей, рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, написало ИА Nation News.

По его словам, все будет зависеть от политики государства и от самих потребителей. Предварительная цена на «Кама-1» стартует от одного миллиона двести тысяч рублей. Если стоимость электрокара примут, то рыночные прогнозы могут быть вполне оптимистичными.

«Нужно понимать, как рассчитана цена, со скидками и субсидиями или без. Как будет работать госпрограмма? На все автомобили, выпущенные в РФ, или государство будет давать ограниченные транши, как с льготным кредитованием?» — задается вопросами Кадаков.

По его словам, небольшим габаритам «Кама-1» и ее стоимости будет непросто конкурировать, например, с близкой по цене Lada Vesta. Кроме того, покупатель не будет иметь практический опыт, чтобы оценить надежность электрической батареи, амортизацию на вторичном рынке и другие показатели. Само себе появление электрокара — это хорошо, но остается много вопросов, заключит автоэксперт.