Эксперт прокомментировал новый законопроект о штрафах за нарушение ПДД
Заместитель министра юстиции России Денис Новак озвучил мнение, что увеличение штрафов за нарушения на дороге не соответствует запросам общества. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал это заявление. Об этом сообщил RT.
Эксперт уверен, что законопроект «точно не отвечает запросам не только общества и в принципе государства по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения».
Также Канаев предложил продумать и внедрить термин «агрессивное/опасное вождение».