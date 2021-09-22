Эксперт предложил ввести льготы для покупателей электрокаров

Автоэксперт Вячеслав Субботин предложил предоставить россиянам, приобретающим электрокары, субсидии на их покупку. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Нужно содействовать покупке этих автомобилей, то есть деньгами помогать тем, кто покупает эти машины. Нужно как-то компенсировать стоимость», — отметил Субботин.

По его мнению, в качестве альтернативы можно субсидировать производство этих машин для отечественных предприятий.

Президент национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева поддержала эту инициативу.

«Нужно развивать более экологичный транспорт. Пока электромобили не самый доступный транспорт», — добавила собеседница информагентства.