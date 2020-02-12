Эксперт предложил два способа борьбы с «гонщиками» на каршеринге

По его мнению, компаниям следует создать возможность отслеживать тех, кто пользуется каршерингом. Это можно сделать двумя способами.

«Если человек действительно планирует пользоваться каршеринговым автомобилем, то пусть он придет в офис компании и получит некий чип или карту, которая будет свидетельствовать физический факт предоставления транспортного средства», — рассказал Попов.

Также он предложил более радикальный вариант, которые может ликвидировать каршеринг в России вообще. Для этого нужно вернуть доверенность в список обязательных документов на авто.