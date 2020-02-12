Эксперт предложил два способа борьбы с «гонщиками» на каршеринге
Нередки случаи серьезных превышений скорости водителями на каршеринге. Автоэксперт Дмитрий Попов предложил варианты решения этой проблемы. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По его мнению, компаниям следует создать возможность отслеживать тех, кто пользуется каршерингом. Это можно сделать двумя способами.
«Если человек действительно планирует пользоваться каршеринговым автомобилем, то пусть он придет в офис компании и получит некий чип или карту, которая будет свидетельствовать физический факт предоставления транспортного средства», — рассказал Попов.
Также он предложил более радикальный вариант, которые может ликвидировать каршеринг в России вообще. Для этого нужно вернуть доверенность в список обязательных документов на авто.