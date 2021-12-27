Эксперт Похмелкин заявил, что понижение промилле не поможет справиться с пьяными водителями

Автолюбителей стоит мотивировать отказаться от алкоголя, а не ужесточать требования, понижая уровень промилле. Таким мнением поделился глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Задергали водителей уже. Долго боролись, чтобы поднять эти промилле, сейчас будут уменьшать… Проблема не в том, что промилле высокие или низкие, а в том, что в стране не ведется антиалкогольной политики, и люди безответственно себя ведут», — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что, выпивая, человек теряет установки относительно пьяного вождения. По его словам, необходимо вводить более серьезные меры, такие как алкозамки и другие физические препятствия пьяного вождения.