Эксперт Похмелкин рассказал, как сэкономить на ТО

В последнее время автоуслуги значительно подорожали в цене. Председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин рассказал, как сэкономить на техническом обслуживании автомобиля. Об этом сообщило «Радио 1».

По мнению специалиста, не стоит обращаться в дилерские техцентры. По его словам, в других огранизациях качество может быть значительно выше, а цена при этом — на порядок меньше. Во время поиска подобного техцентра лучше прислушиваться к рекомендациям знакомых, передали «Дни.ру».