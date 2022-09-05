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Эксперт Похмелкин посоветовал не спешить с ужесточением получения прав категории D

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Власти предложили ужесточить правила получения прав категории D. Однако подобная инициатива может сократить количество людей, которые хотели бы пойти работать водителями автобуса. Таким мнением поделился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Определенные основания у этого законопроекта есть. Конечно, хотелось бы, чтобы водители автобусов были квалифицированными, имели опыт и стаж. Но возникает вопрос: как это скажется на кадровом обеспечении автобусного парка?», — пояснил специалист.

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Эксперт пояснил, что в России работает большое количество автобусов. При этом все сильнее увеличивается значимость общественного транспорта.

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Автобусы

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