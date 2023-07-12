Транспорт 12 июля 2023, 22:14 Эксперт по ЖКХ Шлеменков заявил, что установка зарядок для электрокаров у дома не отразится на платежках жильцов

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Современные электросети учитывают высокие мощности потребления, поэтому установка зарядки для электрокаров на этапе строительства — это разумная мера. Таким мнением с НСН поделился вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

По его словам, жильцы дома также не будут получать повышенные счета за электричество. Потому что платить за него будет непосредственно владелец электрокара, причем в том объеме, в котором будет потреблять энергию.

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«Другие жильцы никакой дополнительной нагрузки по платежам по этому поводу иметь не будут, потому что счетчики будут учитывать именно конкретное потребление конкретного автомобиля», — подчеркнул Евгений Шлеменков.

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