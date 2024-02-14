Транспорт 14 февраля 2024, 19:11 Эксперт по робототехнике Наташкин: беспилотный транспорт будет способствовать уменьшению количества пробок

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Разработка полностью беспилотного транспорта — одно из ключевых направлений множества мировых корпораций. Об этом Pravda.Ru рассказал основатель и CEO компании Mirey Robotics, эксперт по робототехнике Андрей Наташкин.

По его словам, у полностью управляемой искусственным интеллектом машины есть ряд неоспоримых преимуществ. В частности, речь идет о снижении аварийноти на дорогах и уменьшения количества пробок. Это произойдет благодаря тому, что бортовой компьютер буде просчитывать самые безопасные маневры и быстрые маршруты.

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