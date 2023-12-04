Транспорт 04 декабря 2023, 15:24 Эксперт по безопасности Малышенко порекомендовал автомобилистам заранее готовить машину к морозу и метели

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Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко в беседе с изданием Life обратился к автомобилистам, посоветовав им заранее готовить транспортное средство к морозам и метелям.

Он призвал приподнимать на ночь дворники, чтобы их не приморозило к стеклу, и не оставлять инвентарь для чистки снега в багажнике машины. Авто следует прогревать до тех пор, пока оно не очистится от наледи.

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«Прогрев машины нужен еще и для того, чтобы лед и снег, налипшие на вашу машину, подтаивали и отходили без применения силы, что позволит не травмировать покрытие», — добавил Малышенко.